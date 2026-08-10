Las cámaras de la Red Foral de Videometría de Gipuzkoa transmitirán este miércoles en directo el eclipse solar

Archivo - Eclipse solar 2026 - PITRIS/ ISTOCK - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa reorientará temporalmente las cámaras de su Red Foral de Videometría Litoral para facilitar que cualquier persona pueda seguir este próximo miércoles el eclipse solar desde casa, con especial atención a las personas con discapacidad o con dificultades para desplazarse.

La iniciativa surge a raíz de la petición realizada por una persona con discapacidad, que trasladó al Departamento de Sostenibilidad su deseo de poder disfrutar del eclipse desde su domicilio a través de las webcams de las playas de Gipuzkoa. Así, se ha decidido atender esta solicitud y poner temporalmente las cámaras "al servicio de toda la ciudadanía" durante el desarrollo del fenómeno astronómico.

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha destacado que "si tenemos una herramienta pública que nos permite acercar el eclipse a las personas que no pueden desplazarse hasta la costa, tiene todo el sentido ponerla a su disposición".

El eclipse solar podrá observarse desde todo Euskadi y comenzará alrededor de las 19.30 horas, alcanzando su momento de máxima ocultación en torno a las 20.30 horas. La totalidad será visible en distintos puntos del País Vasco durante un breve periodo.

Las personas interesadas podrán acceder a las imágenes en directo a través de la página de webcams de las playas de Gipuzkoa y elegir desde qué playa quieren seguir el eclipse. En concreto, las cámaras están situadas en las playas de Hondarribia, Zurriola, La Concha y Ondarreta, en San Sebastián, Antilla en Orio, Zarautz, Malkorbe en Getaria, Itzurun en Zumaia, Deba, y puerto y Saturraran en Mutriku.

RED FORAL DE VIDEOMETRÍA LITORAL

La Red Foral de Videometría Litoral es una herramienta de monitorización de las playas guipuzcoanas impulsada por el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Las imágenes obtenidas por las cámaras permiten estudiar la evolución morfológica de los arenales y analizar indicadores como la superficie de playa y la posición de la línea de costa, contribuyendo a mejorar la gestión de las playas y a diseñar medidas de adaptación frente a los efectos del cambio climático.

La red cuenta con estaciones distribuidas a lo largo de la costa guipuzcoana y permite disponer de series temporales para comprender cómo evolucionan los arenales ante fenómenos como los temporales, las mareas y otros factores que condicionan su morfología.

"La sostenibilidad también significa cuidar a las personas y garantizar que nadie quede excluido de los espacios y de las experiencias que compartimos como sociedad", ha subrayado Asensio, al tiempo que ha incidido en que "esta es una pequeña iniciativa, pero representa muy bien el tipo de institución pública que queremos: una institución que escucha, que responde y que utiliza los recursos públicos para mejorar la vida de las personas".

El Departamento de Sostenibilidad invita a la ciudadanía a seguir el eclipse a través de las webcams de las playas de Gipuzkoa y recuerda que, para observar directamente el Sol, es imprescindible utilizar sistemas de protección solar homologados y seguir las recomendaciones de seguridad de las autoridades y organismos especializados.