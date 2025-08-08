CCOO convoca huelga en Serveo el día 18 ante la insistencia de la empresa en el "despido traumático" de 22 trabajadores

Archivo - Exterior de la planta de Bridgestone Hispania Manufacturing, a 1 de abril de 2025, en Basauri (Bizkaia) - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Serveo, contrata de mantenimiento en Bridgestone Basauri, irá a la huelga el 18 de agosto en repulsa por "los despidos traumáticos" de 22 trabajadores que prevé la empresa, según ha informado CCOO en un comunicado.

La central sindical ha dado a conocer esta decisión de ir a la huelga después de mantener este viernes una segunda reunión del periodo de consultas del ERE de extinción que afecta a la plantilla de Serveo, en la que la empresa ha mantenido su postura.

CCOO ha explicado que ha vuelto a reclamar a la dirección de Serveo "la retirada inmediata" del Expediente de Regulación de Empleo, al considerar que el despido de 22 trabajadores de los 39 que hay en plantilla es una medida "totalmente desproporcionada e injustificada".

A pesar de la "firme oposición" sindical, ha apuntado que la empresa mantiene su intención de ejecutar estos despidos "de forma traumática". Por este motivo, la plantilla ha convocado una jornada de huelga para el próximo 18 de agosto, "como muestra de rechazo y defensa de sus puestos de trabajo".

Con el objetivo de evitar el ERE y buscar soluciones "menos lesivas", CCOO ha planteado alternativas como la recolocación del personal afectado en otros centros de trabajo del territorio, en todo caso manteniendo las condiciones económicas y sociales actuales.

También ha propuesto prejubilaciones con plan de rentas para personas trabajadoras mayores de 55 años, y un estudio de bajas voluntarias incentivadas, con garantía de una bolsa de empleo activa.

En el encuentro de esta mañana, la empresa se ha comprometido a presentar en la próxima reunión un estudio detallado sobre la edad de la plantilla y las ofertas de empleo disponibles en un radio de 100 kilómetros, con el fin de valorar posibles adhesiones voluntarias.

CCOO ha reiterado su "compromiso de lucha, incluso en pleno periodo estival, para visibilizar unos despidos que pretenden pasar desapercibidos", y poder "revertir esta situación injusta" que afecta a decenas de familias.

Además, ha agradecido el apoyo mostrado por el comité de empresa de Bridgestone Basauri, "cuya solidaridad es clave en este conflicto". La tercera reunión del periodo de consultas está prevista para el próximo martes, día 12.