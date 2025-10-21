CCOO Euskadi denuncia la "reiterada" práctica de las mutuas de "ocultar" los accidentes laborales como enfermedad común

En una concentración ante Mutualia critica que deriven accidentes de trabajo a Osakidetza y pide más control sobre ellas a la administración

BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO Euskadi se ha concentrado este martes ante la sede de Mutualia en Bilbao para denunciar la "reiterada, constante y cada vez menos disimulada práctica de ésta y todas las mutuas, de ocultar los accidentes laborales como enfermedad común y derivar accidentes de trabajo al sistema público de salud".

Así lo ha trasladado en la concentración el responsable de Salud Laboral del sindicato, Alfonso Ríos, quien ha recordado que esta no es la primera vez que, desde CCOO Euskadi se movilizan para "trasladar a la opinión pública" para advertir de que "las prácticas de las mutuas que derivan patologías de origen laboral a Osakidetza, ocultándolas bajo la clasificación de enfermedad común a pesar de estar claramente relacionadas con las condiciones de trabajo", ha manifestado.

Tras una pancarta donde podía leerse en euskera y castellano "Más control sobre las mutuas-Osasunaren alde, borrokan gaude", representantes y delegados del sindicato han coreado lemas contra la actitud de las mutuas y exigiendo a la administración que controle esta "reiterada y cada vez menos disimulada práctica".

Ríos ha explicado que, con estas prácticas, las mutuas "consiguen que esos accidentes de trabajo o enfermedades provocadas por las condiciones de trabajo, queden ocultas como enfermedades comunes, lo que perjudica asistencial y económicamente a la persona afectada".

Además de al afectado, ha añadido, "también se perjudica a Osakidetza, porque es quien acaba asumiendo el gasto médico y el gasto económico de un tratamiento médico que tendrían que asumir las mutuas y que, finalmente, no asumen", ha criticado.

Por todo ello, lo que desde CCOO Euskadi exigen a "Mutualia y a todas las mutuas es que reconozcan las contingencias y enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo como tales" y, ha enfatizado, "dejen de derivar esos casos al sistema público de salud".

Como consecuencia de ello, ha proseguido, "lo que hacen es inflar las listas de espera y eso es también un problema también para las propias listas de Osakidetza porque lo que no atienden las mutuas, como tienen la obligación y la responsabilidad de asumir, lo acaba atendiendo Osakidetza".

Tras subrayar que desde CCOO exigen a las mutuas "que curen a las personas que enferman en el trabajo", Ríos ha insistido en que esta práctica "perjudica económica y asistencialmente a las personas trabajadoras, traslada a Osakidetza un gasto que deberían asumir las mutuas e invisibiliza los riesgos laborales, dificultando su prevención y el reconocimiento de las enfermedades profesionales", ha concluido.