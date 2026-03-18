CCOO Euskadi denuncia el veto a la dirección del sindicato a participar en la Korrika por su postura respecto al euskera

El secretario general de CCOO Euskadi, Santiago Martínez, con el responsable de Salud Laboral y Política Lingüística del sindicato, Alfonso Ríos, en rueda de prensa en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Euskadi, Santiago Martínez, ha denunciado el veto impuesto por la organización de la Korrika a la dirección del sindicato para que no participe en la edición de este año en la carrera a favor del euskera que "es una fiesta de todos".

En una rueda de prensa en Bilbao, Martínez ha señalado que CCOO Euskadi ha participado con "total normalidad en todas y cada una de las ediciones de la Korrika" y ha destacado que son una de esas entidades que compran el kilómetro y, además, están siguiendo un proceso de formación de euskera interno con AEK desde hace unos tres años.

Según ha indicado, primero les vetaron en la presentación de la edición de este año, que tuvo lugar en la sede de EITB, y luego, en una reunión que mantuvieron con una representación de AEK este pasado lunes, "vetan la participación de la dirección del sindicato en el kilómetro que nos correspondía".

Martínez ha explicado, entre los argumentos que les dieron para no permitir la participación de los miembros de la dirección del sindicato en la Korrika estaba que no comparten la postura del sindicato respecto a la lengua vasca y que está presentando recursos "contra el euskera", cuando el objetivo de esos recursos es "proteger a los trabajadores" de la exigencia de perfiles de euskera "injustos".

Tras enmarcar el veto de la organización de Korrika en la "estrategia de apartheid social" contra el sindicato, Martínez ha destacado que la dirección de CCOO Euskadi "sí que se rige por criterios democráticos y representa el conjunto de la afiliación", por lo que entiende que este veto a la dirección es "un veto a la organización, es un veto a las CCOO de Euskadi".

No obstante, a pesar de "este intento de apartheid social", ha hecho un llamamiento a los afiliados para que "no dejen de participar de la forma en que lo desee en una fiesta que hace tiempo que supera, afortunadamente, a sus organizadores y supera y va a superar en el futuro estos intentos de exclusión".

"Participaremos superando vetos desde nuestras propias realidades personales y sociales, correremos con nuestras hijas e hijos, con nuestros vecinas, y correremos por la defensa de un idioma que sea de verdad el de todas y el de todos", ha dicho, para asegurar que "no nos van a expulsar ni de nuestro país ni de la defensa del impulso del euskera, porque también es nuestra lengua".