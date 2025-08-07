CCOO plantea ir a la huelga desde el próximo lunes en Serveo, contrata de Bridgestone Basauri, en contra de 22 despidos

Archivo - XIII Congreso Confederal de CCOO Euskadi, en el Palacio de Congresos Europa, a 16 de mayo de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha planteado una huelga desde el próximo lunes, día 18, en la empresa Serveo, que realiza mantenimiento en Brigdestone Basauri (Bizkaia), como "medida de presión" ante el ERE de extinción que plantea 22 despidos.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, el pasado 4 de agosto se inició el periodo de consultas del ERE de extinción que afectaría al 57% de la plantilla de Serveo, con 39 personas en total de plantilla, y donde la propuesta por parte de la dirección de empresa es de 22 despidos.

Para CCOO, "estos despidos propuestos por la contrata de Bridgestone Basauri son los despidos invisibles de la empresa principal", y ha afirmado que tienen "muy presente que no puede haber despidos traumáticos".

A su juicio, la contrata ha actuado "de mala fe" al iniciar el periodo de consultas del ERE de extinción durante la primera quincena de agosto, cuando la mayoría de la plantilla está de vacaciones "con el único fin de ejecutar los despidos en silencio y bloqueando la movilización por parte de la plantilla".

Por ello, ha asegurado que se ha planteado una huelga desde el 18 de agosto, "cuando la mayoría de la plantilla vuelve al trabajo". La próxima reunión del periodo de consultas será este viernes, y desde CCOO volverán a exigir a Serveo que "eche marcha atrás". "No sobra nadie", ha zanjado.