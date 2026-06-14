Un centenar de personas lanzan botellas contra la Ertzaintza en fiestas de Etxebarri (Bizkaia)

Archivo - Sucesos.- Detenido por apuñalar a un hombre tras una discusión en un bingo de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido esta pasada madrugada a un joven de 19 años por un delito de atentado, al agredir a uno de los agentes que habían acudido en apoyo de la Policía Local al entorno festivo del municipio de Etxebarri (Bizkaia). Los agentes de la Ertzaintza se han desplazado al recinto festivo en apoyo de los agentes locales, que estaban siendo acorralados y agredidos por una multitud de personas, y han sido recibidos con el lanzamiento de botellas de cristal por parte de un centenar de personas.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos se han registrado en la madrugada de hoy en el recinto festivo del barrio de Kukullaga, dentro de las fiestas patronales de San Antonio del municipio de Etxebarri.

Sobre las cuatro de la madrugada, La Ertzaintza ha sido requerida para que acudiera al barrio de Kukullaga, debido a que la Policía Local solicitaba apoyo urgente dado que, tras realizar la detención de un joven por un delito de atentado a agente de la autoridad en el recinto festivo, estaban siendo agredidos por una multitud de personas.

A continuación, varias patrullas adscritas a la Ertzain-etxea de Ibaizabal que se encontraban realizando labores de seguridad ciudadana se han personado en el lugar. Los agentes de la Ertzaintza han realizado un cordón policial debido a que una multitud estaba tratando de agredir a los miembros de la Policía Local que se encontraban en el lugar.

El hermano del acusado ha intentado evitar el traslado del arrestado, increpando y golpeando el coche de la policía local. Uno de los agentes locales ha salido del vehículo policial y ha sido acorralado por otro grupo de personas en actitud agresiva, por lo que ha sido necesaria la intervención de las patrullas de la Ertzaintza.

Sin mediar previo aviso, el hermano del detenido ha empujado y agredido en el rostro a uno de los agentes de la Ertzaintza. Por este motivo, este joven, de 19 años, ha sido detenido por un delito de atentado a agente de la autoridad.

A continuación, un grupo de alrededor de cien personas que se encontraban en el recinto festivo han comenzado a lanzar botellas de cristal contra los agentes presentes en el lugar. Como consecuencia de esto, un agente de la Ertzaintza ha resultado herido tras sufrir un botellazo en la cabeza y ha sido trasladado al hospital para ser atendido.

Ante el cariz de los desórdenes, se han desplegado en el lugar varias patrullas de la Brigada móvil que han permitido a la Ertzaintza controlar y normalizar la situación en el recinto festivo sobre las seis de la mañana.

Los dos acusados han permanecido en dependencias policiales para tramitar las diligencias pertinentes. Esta mañana han sido puestos en libertad, a la espera de comparecer cuando sean requeridos por la autoridad judicial.