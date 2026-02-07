Cerca de 3.200 personas se presentan al primer examen de la OPE de la 35ª promoción de la Ertzaintza

Aspirantes en el primer examen de la OPE de la 35 promoción de la Ertzaintza - IREKIA

BILBAO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bilbao Exhibition Center (BEC) de Barakaldo (Bizkaia) acoge desde primera hora de la mañana de este sábado las primeras pruebas de selección para la OPE de la 35ª promoción de la Ertzaintza. De las 3.707 personas convocadas, se han presentado 3.188 al primer examen (86% de los inscritos), 2.010 hombres (63%) y 1.178 mujeres (37%).

La mayor parte provienen de Bizkaia, 1.995 (62,6%), seguidas de las de Gipuzkoa 622 (19,5%) y las de Álava 396 (12,4%). El resto residen fuera de la Comunidad Autónoma Vasca y en el estado francés. En cuanto a la edad, el 74,1% de los aspirantes tienen entre los 18 y 30 años, aunque también hay un porcentaje alto, del 24,2%, que tiene entre 31 y 38 años.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, este proceso selectivo permitirá avanzar en el cumplimiento del "Plan de Empleo de la Ertzaintza 2024-2028", cuyo objetivo es lograr la cobertura de 8.000 puestos de trabajo en la Ertzaintza con el personal capacitado, así como mantener esa ocupación en el tiempo, para la permanente mejora del servicio público.

A las pruebas iniciales que se han realizado en el BEC se ha presentado más gente de la habitual. En OPEs anteriores se presentaban, de media, el 70% de las personas inscritas, llegando en algún caso al 76%. Hoy se han presentado el 86% de las personas inscritas y la Academia Vasca de Policía y Emergencias ha tenido que habilitar más espacio y exámenes para todos los aspirantes que se han presentado.

CADENA DE CUSTODIA

Según ha asegurado la Consejería de Seguridad, la cadena de custodia de los exámenes ha estado "garantizada en todo momento". Todo esto ha retrasado el inicio del examen que ha comenzado una hora y cuarto más tarde de la hora prevista, y todas las personas que se han presentado han podido realizar el examen.

El Departamento de Seguridad ha trasladado toda la información de lo sucedido a todos los sindicatos de la Ertzaintza. Además, se ha pedido una comparecencia en el Parlamento Vasco para dar cuenta de lo sucedido y se ha pedido disculpas a los aspirantes que se han presentado este sábado al examen y se les ha agradecido su "paciencia y buena disposición" mientras se resolvía la situación.

Estos primeros exámenes que se están llevando a cabo en el BEC consisten en una prueba de conocimientos tipo test, un test psicotécnico y otro de personalidad. Únicamente quienes las superen continuarán en el proceso de selección, que continuará en los próximos meses con las pruebas físicas y la entrevista personal.

De esta manera, los agentes comenzarían su formación en Arkaute en septiembre de este año y se incorporarían al servicio en prácticas en la Ertzaintza en la primavera de 2027. Esta OPE, convocada a finales de noviembre, cuenta con 150 plazas para agente de la Escala Básica de la Ertzaintza, que podrán ser ampliadas hasta las 473 plazas que no se lleguen a completar en la anterior convocatoria de la VI promoción conjunta de la Euskal Polizia.

CONFIDENCIALIDAD

El Departamento de Seguridad ha activado, como viene siendo habitual, un "exhaustivo dispositivo de custodia y seguridad para garantizar la confidencialidad, integridad y trazabilidad de las pruebas" desde su elaboración hasta su corrección.

Por otro lado, la organización del examen cuenta con la participación de 160 personas voluntarias de la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute, que se encargan del control de accesos, la orientación a las personas aspirantes y de velar por el correcto desarrollo de la prueba.

El espacio en el que se realiza el examen, al que no se permite el acceso con teléfonos móviles ni otros dispositivos de telecomunicaciones, se ha dividido en 15 áreas, cada una de ellas atendida por un equipo coordinado responsable de la distribución de los cuadernillos, el control de tiempos, la recogida y el empaquetado de las hojas de respuesta para su posterior traslado a la Academia de Arkaute.

La organización ha previsto, además, espacios adaptados para personas con necesidades especiales, entre ellas, madres lactantes y personas con dislexia, con el fin de garantizar que la prueba se desarrolle en condiciones de igualdad.