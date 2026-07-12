Comienza este lunes el periodo de matrícula en EHU para el próximo curso 2026-2027, con 19.453 preinscripciones

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BILBAO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

EHU comienza este lunes el periodo de matrícula del estudiantado que el próximo curso 2026-2027 iniciará estudios de grado. Hasta el momento se han realizado 19.453 preinscripciones mientras que la oferta total de los 108 grados que oferta la universidad suma 8.662 plazas.

En un comunicado, EHU ha recordado que la matrícula podrá realizarse online o de manera presencial en la universidad. Además, tras la primera ordenación, los cinco grados con mayor nota de corte son los mismos que en el pasado año, pero aunque con una leve bajada de la nota en cuatro de ellos.

Se trata de Física e Ingeniería electrónica (doble grado) con una nota de corte de 12,669 sobre 14 (0,015 menos que en 2025); Medicina con 12,651 (0,129 menos); Odontología con 12,550 (0,030 menos); Biomedical Engineering (Ingeniería Biomédica) con 12,523 (0,543 menos) y Bioquímica y Biología molecular, que mantiene su nota de corte respecto al año pasado en 12,360 puntos.

Según ha detallado la universidad, la oferta total para el próximo curso son 108 grados, que en total suman 8.662 plazas incluyendo los tres centros adscritos a la EHU: Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz, Escuela Universitaria de Ingeniería Dual de IMH y Escuela Universitaria Cámara de Comercio de Bilbao.

De todo el catálogo, las titulaciones más demandadas son los Biomedical Engineering, los grados del área de la sanidad y dobles grados. Las ingenierías también son muy demandadas; sin embargo, en este caso, las notas de corte no son tan altas, debido a la gran oferta que tiene EHU con ingenierías en los tres campus (más de 2.200 plazas en las áreas de ingeniería y arquitectura), ha explicado.