Los conciertos de Karmenak de Barakaldo reunieron a cerca de 17.000 personas y el Toro de Fuego a más de 10.000

La concejala de Cultura, Nerea Cantero, hace balance de las fiestas patronales de Barakaldo. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han participado en las cerca de 300 actividades programadas durante los nueve días de las fiestas patronales de Barakaldo, Karmenak 2026, entre las que destacan las cerca de 17.000 personas asistentes a los conciertos de Herriko Plaza y las 10.000 personas que han disfrutado del Toro de Fuego, según ha informado la concejal de Cultura, Nerea Cantero.

Cantero ha asegurado que la Comisión Municipal de Fiestas ha realizado una valoración "muy positiva" de la última edición de los Karmenak, ante "las grandes cifras de esta edición que reflejan el éxito de participación alcanzado".

Los conciertos de Herriko Plaza reunieron a cerca de 17.000 personas, siendo el de Siloé el que ha logrado un lleno absoluto de la plaza; el Toro de Fuego congregó a más de 10.000 asistentes; los fuegos artificiales reunieron entre 3.500 y 5.000 espectadores en cada sesión; el Barakaldo Creativity Market recibió alrededor de 9.000 visitantes; y la Feria Agrícola entre 1.900 y 2.300 personas, mientras que la programación cultural del Centro Cívico Clara Campoamor volvió a rozar el lleno en la mayoría de las jornadas.

A ello se suma los "llenos" de Rataplán, el Festival de Artes Escénicas de Calle, en el Parque de las Esculturas, el "éxito" del tardeo en las actividades de tarde y los conciertos en las txosnas y de las actividades infantiles, que "han confirmado el crecimiento de la participación a lo largo de toda la jornada festiva", según Cantero.

"Ha sido una edición de fiestas muy bonita, con una gran respuesta de la ciudadanía y un ambiente excepcional en todos los espacios festivos. Una vez más, Barakaldo ha demostrado que tiene un modelo de fiestas participativo, diverso y pensado para todas las edades", ha señalado la concejala de Cultura.

NUEVAS FORMAS DE DISFRUTAR DE LAS FIESTAS"

Según ha señalado Cantero, los Karmenak "siguen evolucionando y consolidando nuevas formas de disfrutar de las fiestas". En ese sentido, la Comisión Municipal de Fiestas ha destacado especialmente el crecimiento de la actividad diurna, el "éxito" de las tardes en el recinto de txosnas, la "elevada" participación en las propuestas culturales, infantiles y gastronómicas y la implicación de las cerca de 60 asociaciones que han hecho posible la programación.

Nerea Cantero ha añadido que también la participación en el kuadrillometroa se ha valorado "muy positivamente", con la participación de nueve cuadrillas dentro del programa. "Estamos empezando con esta propuesta que creemos que ha contado con una buena participación para ser el primer año", ha apuntado.

Por otro lado, la edil ha remarcado que "las fiestas son posibles gracias al enorme trabajo que realizan durante todo el año las asociaciones, cuadrillas y colectivos de Barakaldo, junto con los diferentes servicios municipales". "Su implicación vuelve a ser el verdadero motor de nuestros Karmenak", ha asegurado.

ACTIVIDADES INFANTILES, CULTURA Y TRADICIÓN

Cantero ha destacado que la programación infantil ha vuelto a ser "uno de los grandes éxitos de los Karmenak". El Parque de San Vicente ha registrado una participación constante de familias durante toda la semana, con miles de personas diarias en talleres, hinchables y actividades, y en la zona infantil han sido más multitudinarias las tardes que las mañanas.

Las actividades gastronómicas así como la programación deportiva y juvenil, han vuelto a registrar una elevada participación, "confirmando el carácter abierto, familiar e intergeneracional de los Karmenak", ha resaltado Cantero

La edil de Cultura ha señalado que las fiestas se han desarrollado con "total normalidad, gracias también al importante dispositivo de limpieza y mantenimiento desplegado por el Ayuntamiento".

Durante los Karmenak se han recogido 45.000 kilogramos de residuos, se han destinado 800 horas de personal de refuerzo, con 67 profesionales y 32 vehículos, además de emplearse 1,3 millones de litros de agua no potable para las labores de baldeo y limpieza de los espacios festivos.

El pasado año se recogieron 35.400 kilogramos de residuos, 9.600 kilogramos más que el pasado año, "lo que demuestra que esta edición han sido aún más participativa que la del pasado año", ha subrayado la concejala.

"Es un esfuerzo enorme el que realizan los servicios municipales para que cada mañana Barakaldo amanezca preparado para disfrutar de una nueva jornada festiva", ha afirmado Cantero, para agradeder el trabajo de todas las personas que han hecho posible que los Karmenak "se hayan desarrollado con normalidad y con un ambiente ejemplar". "Ese esfuerzo, muchas veces invisible, también forma parte del éxito de nuestras fiestas", ha concluido.