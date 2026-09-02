Continúa la búsqueda del autor de la muerte de un hombre por un disparo con arma de fuego en Azpeitia

Imagen tras el disparo con arma de fuego a un hombre en Azpeitia - ARNAITZ RUBIO/ EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza continúa la investigación sobre la muerte de un hombre registrada este pasado martes en Azpeitia debido a un disparo con arma de fuego, así como la búsqueda del autor de los hechos, según han informado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El suceso se produjo en la tarde de este pasado martes en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, donde un hombre perdió la vida tras recibir un disparo con arma de fuego. La Policía Vasca abrió una investigación para esclarecer los hechos, que continúa abierta.

Asimismo, inició la búsqueda del presunto autor, labores que continúan en la mañana de este miércoles, sin que, por el momento, se haya producido ninguna detención.