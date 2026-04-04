Continúa en dependencias policiales el hombre detenido por el presunto homicidio de su pareja en Basauri

Archivo - Comisaría de la Ertzaintza en Basauri - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD - Archivo

BILBAO 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido este viernes en Bilbao por su presunta implicación en la muerte violenta de su pareja, ocurrida el pasado miércoles en Basauri, continúa bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial, según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

Posteriormente, se tuvo conocimiento de que el hombre tenía antecedentes por violencia de género en la pareja y que existía, según confirmó, por su parte, el Ayuntamiento, un seguimiento policial del caso.

El pasado miércoles es cuando se produjo el fallecimiento de la víctima, una mujer de 44 años, en una vivienda de Basauri, tras sufrir una supuesta indisposición y resultar infructuosos todos los intentos por salvar su vida realizados por la dotación sanitaria desplazada al lugar.

El análisis forense realizado en las horas posteriores para esclarecer las causas del fallecimiento llevó a determinar que podía tratarse de una muerte violenta.

Ante esta situación y como resultado de la investigación llevada a cabo por la Ertzaintza en relación al suceso, durante este pasado viernes se procedió en Bilbao a la detención de su pareja, un hombre de 45 años, y está acusado de un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género por su supuesta implicación en la muerte violenta de la víctima. El detenido permanecía este sábado bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial.