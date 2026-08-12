La creación de empresas en Euskadi crece un 12,2% en junio

Archivo - Un camarero coloca un vaso en una mesa. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles experimentó el pasado mes de junio en Euskadi un incremento del 12,2% en relación al mismo mes de 2025, mientras que la cifra de aquellas que se disolvieron se incrementó un 26,5%, según los datos hechos públicos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, a lo largo del mes de junio se formalizó la creación de 369 sociedades mercantiles en el País Vasco (tres sociedades anónimas y 366 sociedades limitadas), frente a las 329 de ese mismo mes en 2025. Así, el incremento interanual alcanzó el 12,2%, por encima de la media estatal, del 1,7%.

En conjunto, las nuevas mercatiles suscribieron un capital de 7,89 millones de euros, casi tres veces menos que los 21,64 millones de hace un año.

Por otro lado, en junio se disolvieron 124 sociedades mercantiles (91 disoluciones voluntarias, 12 por fusión y 21 de otras tipologías), frente a las 98 del año pasado, lo que supone un aumento del 26,5%.

Además, 86 empresas ampliaron capital en Euskadi durante junio, con un capital de 12,27 millones, y 40 lo redujeron, con un capital suscrito de 78,52 millones. Dos mercantiles, por su parte, efectuaron desembolso de dividendos pasivos, con un capital desembolsado de 945.000 euros.