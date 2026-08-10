Crecen un 50% las ventas de motos en Euskadi empujadas por el sol, el precio de la gasolina y la falta de aparcamiento

Motocicleta a la venta en un concesionario - EUROPA PRESS

BILBAO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Euskadi matriculó el pasado mes de junio 1.227 motocicletas, lo que supone un 50% más que las 820 motos nuevas que se vendieron en el mismo mes del pasado año, según datos de la Asociación nacional de empresas del sector de dos ruedas, Anesdor.

La climatología favorable, con muchos días de sol y altas temperaturas, el aumento de los precios de los carburantes, especialmente el diésel, y la falta de aparcamiento para coches, motivada, en parte, por la peatonalización de muchas calles, son los factores que explican este notable aumento de ventas, según han señalado a Europa Press fuentes del sector de la dos ruedas.

"Estamos viendo en los últimos meses, como pueden ser, mayo, junio y julio, incremento de ventas por encima del 30%", han explicado desde el concesionario Triumph Bilbao, para destacar que el grueso de las transacciones del sector se centra en los modelos scooter, dirigidos más al tráfico urbano.

En concreto, los modelos tipo scooter alcanzaron en junio las 725 matriculaciones en el País Vasco, representando un ascenso del 66,3% en comparación con el mismo mes del pasado año. En menor medida se incrementaron los modelos tradicionales de dos ruedas, que sumaron 502 matriculaciones, un 30,7% más que en junio de 2025.

Así, el grueso de las motos que se venden en Euskadi, y por extensión en todo el Estado, son las de menor cilindrada, con motores desde 125 cc a 400 cc, que pueden ser conducidas con el carné de coche.

Las ventas de motos "grandes", de 1.000 cc o más cilindrada, presentan una cifras de ventas mucho menores, por su mayor coste tanto de compra como de mantenimiento, así como las dificultades de manejar vehículos de más de 200 kilos. "Esos modelos grandes son solo para los muy moteros con experiencia", han señalado desde Triumph Bilbao.

Otro de los factores que han empujado las ventas en el País Vasco, según las citadas fuentes, es la climatología, con menos días de lluvia año tras año, lo que favorece el uso y disfrute de este medio de transporte. En concreto, junio fue un mes seco en términos generales y extremadamente cálido en cuanto a las temperaturas. En el litoral las jornadas con lluvia se movieron entre 6 y 11 días, mientras que en la Llanada Alavesa apenas hubo tres días de precipitación.

También han apuntado desde el concesionario bilbaíno a las mayores dificultades que hay para aparcar y al aumento del precio de los combustibles, lo que hace a los conductores buscar formas de movilidad más económicas. "Se están incorporando conductores al mundo de la moto que nos cuentan que no hay manera de encontrar aparcamiento para su coche, que están hartos de pagar la OTA y alarmados por el aumento del precio de los carburantes", han indicado.

De este modo, los usuarios de entornos urbanos se ven atraídos por las ventajas de un medio de transporte que les permite aparcar fácilmente en cualquier calle, no tener que pagar la OTA y la eficiencia de los modelos de la normativa Euro 5+. "Con ocho litros de gasolina puedes estar dos semanas sin pasar por la gasolinera", han detallado, antes de añadir que los compradores se decantan por modelos que puedan conducir con el carné de coche, ya que no desean pasar el proceso que conlleva hacerse con un carné de moto.