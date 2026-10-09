Cuatro detenidos en Zumaia por realizar grafitis en vagones de tren y chocar contra una patrulla en su huida

Tren objeto de pintadas - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este viernes en Zumaia (Gipuzkoa) a dos hombres y dos mujeres acusados de un delito de daños después de pintar un convoy de Euskotren y darse a la fuga. Los arrestados han colisionado el coche con el que huían contra un vehículo policial.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos han ocurrido minutos antes de las ocho de esta mañana en la estación de Euskotren en Zumaia. La Ertzaintza ha establecido un dispositivo de vigilancia para evitar estos hechos que se venían produciendo de manera frecuente en las últimas fechas.

Los agentes han detectado que dos hombres y dos mujeres han logrado acceder desde una zona de matorrales hasta varios vagones que han comenzado a pintar con espráis de colores.

Los implicados, al verse sorprendidos por la Ertzaintza, han emprendido la huida en un vehículo que no se ha detenido a pesar de las indicaciones de los recursos policiales, colisionando finalmente contra un coche patrulla.

En el interior del turismo de los implicados, que posteriormente se ha comprobado que era alquilado, se han localizado 33 botes de pintura en aerosol, guantes, bocetos, así como ropa manchada utilizada en los hechos.

Los identificados, dos hombres de 34 y 39 años y dos mujeres de 27 y 29, han sido detenidos por un presunto delito de daños y, tras finalizar las diligencias policiales, han sido puestos en libertad a la espera de ser citados por la autoridad judicial.

A la arrestada de 29 años le constan cuatro detenciones previas por la Ertzaintza, una de ellas de daños, mientras que al de 34 años le consta una detención previa de la Ertzaintza por daños. Los otros dos detenidos carecen de antecedentes.

OTRO DETENIDO POR PINTAR VAGONES

Fruto de los dispositivos de vigilancia que la Ertzain-etxea de Urola-Kosta está llevando a cabo en las estaciones de Euskotren, el pasado sábado un joven de 19 años fue arrestado en Zumaia por un presunto delito de daños cuando pintaba varios vagones estacionados.

El detenido se encontraba con otro joven que, al advertir la presencia policial, huyó a la carrera. Al arrestado le fueron ocupadas dos bolsas llenas de botes de espray. El detenido quedó en libertad a la espera de comparecer en los juzgados.