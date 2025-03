D'Anjou cree que el contexto internacional obligará a revisar en algún momento la previsión del 2% del PIB para 2025

Confía en cerrar la revisión del Cupo en la próxima comisión mixta para que la quita de deuda no perjudique a Euskadi y no esperar a 2027

BILBAO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Nöel D'Anjou, cree que "la desaceleración" a la que invita el contexto internacional obligará a revisar "en algún momento" la previsión de crecimiento de Euskadi realizada a finales de 2024, fijada en torno al 2%. En todo caso, ha precisado que es "precipitado" extrapolar aún lo vivido en estos meses porque la recaudación "va muy bien y, en principio, no hay motivos para pensar que "vaya a ser peor".

D'Anjou se ha expresado en estos términos en una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press Euskadi, en la que se ha mostrado convencido de que, con la guerra arancelaria, "el planeta entero sale perdiendo, como se está viendo ya a nivel global", incluido el propio Estados Unidos, cuya previsión de crecimiento ha sido revisada a la baja por la OCDE.

Tras subrayar que "Euskadi cuenta con fortalezas en su economía, también en su industria", ha afirmado que, a su juicio, "no hay un receta mágica" para combatir los aranceles de Trump, los últimos al sector de automoción, y que, aunque van a "enfriar la economía", Euskadi parte de una "posición industrial aventajada" que debe alinear con la búsqueda de autonomía de Europa para reducir dependencias de otros países con "cierto proteccionismo".

Tras afirmar que el hecho de que se vaya a un mundo con aranceles va a tener impacto también en la parte de los precios, ha añadido que, tanto Euskadi como Europa, parten de "una posición distinta" porque cuentan con un mercado, que es el europeo, de 400 millones de personas.

REVISIÓN CUPO Y QUITA DE DEUDA AUTONÓMICA

Preguntado sobre cómo se va a afrontar la renegociación del Cupo para que la quita de deuda por parte del Estado, por valor de 83.252 millones de euros de las comunidades autónomas de régimen común no perjudique a Euskadi, Nöel D'Anjou ha anunciado que el Gobierno Vasco "no va a esperar a 2027 cuando toca la revisión y la modificación de la metodología y lo va a garantizar antes".

Tras confimar que conversan "desde hace semanas", ha desvelado que la idea del Gobierno Vasco es "poderlo cerrar" en la próxima comisión mixta y quede "bien cerrado entre las dos partes", de forma que la quita sea "neutral, haga el Estado o no la condonación", para que "por nuestra parte, sea el mismo importe en el cupo, no tenga efecto y no haya una diferencia".

Por otro lado, en cuanto a si confía en que este año lleguen a Euskadi la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, el consejero ha confiado en ello, al igual que el resto de traspasos pendientes y en los que ya trabajan los equipos técnicos de ambas partes con labor de "cocina, sin hacer demasiado ruido" por "respeto institucional, porque es un tema delicado, y porque es una de las transferencias más complejas".

INVERSIONES EN DEFENSA

El consejero se ha referido a la situación del sector empresarial vasco de cara a aumentar inversiones en Defensa, tal como se demanda desde la Unión Europa, para reconocer que es "un tema delicado que a veces se simplifica", y esa simplificación "hace que a veces se asocie sólo a la industria armamentística y no es tan sencillo".

Además, ha proseguido, tras la retirada del "paraguas" de Estados Unidos, la realidad es que en el campo de la seguridad, Europa tiene ahora que apostar por su propio modelo es el europeo, y donde debe "ganar autonomía" porque la Defensa es ya "un ámbito que abarca muchos temas" porque "las infraestructuras, la electricidad, la energía, las comunicaciones o la ciberseguridad son Defensa".

También considera que, de cara a ese aumento de inversiones, Euskadi está bien posicionada y es líder, lo que se traduce en que "hay muchísimas oportunidades" de tecnologías en el ámbito de la seguridad, de la aeronáutica y de las infraestructuras donde "podemos aportar mucho".