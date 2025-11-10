Departamento de Sostenibilidad de Gipuzkoa impulsará un programa gratuito de formación energética para la industria

SAN SEBASTIÁN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación foral de Gipuzkoa impulsará el año que viene un programa gratuito de formación energética para la industria guipuzcoana.

El diputado foral de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha explicado que se trata de una iniciativa "pionera", en colaboración con Adegi, Elkargi y Cámara de Gipuzkoa, que busca "reforzar la competitividad y acelerar la transición energética de las empresas del territorio".

Asensio ha estado acompañado de la directora territorial de Gipuzkoa de Elkargi, Rakel Martín; el director general de Cámara de Gipuzkoa, Javier Zubia; y la responsable de Transición Ecológica y Sostenibilidad de Adegi, Miren Elosegui.

El diputado foral ha indicado que esta iniciativa busca "ayudar a las empresas a reducir sus costes energéticos, mejorar su eficiencia y avanzar en la descarbonización competitiva, un elemento clave para garantizar el futuro económico y el mantenimiento del empleo en un contexto de transición climática y tecnológica".

"La energía es uno de los principales costes de nuestras pymes", ha subrayado. Además, ha indicado que "la formación sea el primer paso para convertir ese reto en una oportunidad de competitividad, empleo y autonomía energética".

Según ha explicado, este programa formativo, financiado al 100% por el Departamento foral de Sostenibilidad, a través de 25.000 euros, el programa combinará sesiones presenciales y virtuales, con módulos especializados en eficiencia energética, optimización de suministros, autoconsumo fotovoltaico, comunidades energéticas, movilidad sostenible y aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito industrial.

Por su parte, Zubia ha indicado que "desde Cámara de Gipuzkoa creemos que la formación es una herramienta clave para impulsar la competitividad de las empresas y trabajamos en ofrecer programas formativos innovadores y adaptados a sus necesidades reales, como este programa".

Además de ofrecer conocimientos técnicos, la iniciativa busca "crear una red de apoyo entre empresas, favoreciendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas que permitan avanzar de manera conjunta hacia la neutralidad climática", ha indicado.

En este sentido, las entidades colaboradoras -Adegi, Elkargi y la Cámara de Gipuzkoa- actuarán como socios en el despliegue del programa. "Su papel será fundamental tanto en la difusión de la iniciativa como en la adaptación de los contenidos formativos a las necesidades reales de los distintos sectores industriales", ha indicado.

Asensio ha incidido en que "esta alianza público-privada demuestra que la sostenibilidad y la competitividad pueden avanzar juntas" y ha recordado que esta actuación se enmarca en la Hoja de Ruta de Descarbonización 2045, impulsada por su Departamento y que establece los pasos para reducir las emisiones del territorio en línea con los objetivos climáticos europeos.