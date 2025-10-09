Desarticulan una organización criminal tras interceptar 58 kilos de cocaína en Arrigorriaga valorada en 1,5 millones

Tres detenidos han ingresado en prisión y se ha intervenido dos vehículos dotados de "caletas" con singulares sistemas de apertura

Guardia Civil del País Vasco y Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que introducía grandes cantidades de cocaína en la costa Cantábrica, tras ser interceptados 58 kilos de droga en Arrigorriaga, valorados en más de 1,5 millones de euros. Además, en la operación se ha detenido a tres personas, que han ingresado en prisión, y se han intervenido dos vehículos dotados de "caletas" con singulares sistemas de apertura, además de siete teléfonos móviles y 3.400 euros.

Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, las investigaciones se iniciaron a raíz de la detención a finales del año pasado de un vecino de Asturias en el peaje de Arrigorriaga en la AP68, cuando el Servicio Fiscal de la Guardia Civil de Bizkaia, en un control rutinario, incautó 58 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de un vehículo.

Del resultado del análisis de la información adquirida, junto a bases de datos y otros sistemas de investigación, se logró identificar a un vehículo que hace labores de lanzadera durante el transporte de la droga, sobre cuyo conductor se centraron las investigaciones.

A través de los cauces de coordinación (CITCO) la Unidad investigadora tuvo conocimiento de que el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Burgos ya venía realizando investigaciones sobre la misma persona por lo que se continuaron las diligencias por ambos Cuerpos, consiguiendo el pasado mes de agosto la detención del cabecilla de la organización y de otro varón durante el transporte de un kilo de cocaína.

Con la operación 'Buciero-Anchoa' ha quedado desactivada una organización delincuencial para la introducción de droga en Bizkaia y Cantabria, con el resultado de la detención de tres personas que han ingresado en prisión, la incautación de 58 kilos de cocaína valorados en más de un 1,5 millones de euros, y la intervención de dos vehículos dotados de "caletas" con singulares sistemas de apertura, además de siete teléfonos móviles y 3.400 euros.

La colaboración y coordinación entre agentes de la Guardia Civil del País Vasco y de Santoña (Cantabria), en conjunto con agentes de Policía Nacional, ha sido "crucial para concluir con éxito esta operación", según ha destacado el Ministerio del Interior.