Desmantelada una plantación 'indoor' en Fruiz (Bizkaia) con 1.600 plantas de marihuana

Plantacion de marihuana desmantelada en Fruiz (Bizkaia) - MINISTERIO DE HACIENDA

BILBAO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de la Unidad Operativa de Bizkaia de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con agentes de la Policía Nacional y la Ertzaintza, han desmantelado una plantación de marihuana de cultivo 'indoor' oculta en el interior de un caserío a las afueras del término municipal de Fruiz (Bizkaia) donde han intervenido 1.600 plantas de marihuana y 8,5 kilos de hachís, según ha informado el ministerio de Hacienda.

La investigación, dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Gernika-Lumo, se inició cuando, por un lado, la Unidad Operativa de Bizkaia de Vigilancia Aduanera detectó indicios de que el inmueble de Fruiz estaba siendo utilizado para el cultivo intensivo de cannabis con fines de distribución a gran escala.

Por otra parte, desde la comisaría de Gernika se habían iniciado hace unos meses investigaciones policiales en torno a un individuo con antecedentes por tráfico de sustancias estupefacientes cuya presencia fue detectada, junto con otro individuo, en el mismo caserío ubicado de Fruiz.

A través de los procedimientos de coordinación policiales establecidos por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), se unificaron las líneas de trabajo de los tres cuerpos, estableciendo un operativo conjunto.

Las pesquisas confirmaron la existencia de estancias tabicadas e insonorizadas en el interior del caserío, acondicionadas como invernaderos de alta tecnología para acelerar el crecimiento de las plantas y ocultar el fuerte olor y el ruido de los sistemas de ventilación.

1.602 PLANTAS

Durante la entrada y registro, con autorización judicial y presencia de la letrada de la Administración de Justicia, los investigadores de Vigilancia Aduanera, Policía Nacional y Ertzaintza procedieron a la intervención de un total de 1.602 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento y floración, así como de más de 8,5 kilos de sustancias estupefacientes y cogollos procesados listos para su distribución.

Además de las sustancias y plantas de marihuana, se ha intervenido equipamiento tecnológico de cultivo como lámparas individuales, balastros con lámparas led, sistemas de filtrado de gran potencia, ventiladores y material avanzado.

En el transcurso del dispositivo, los agentes procedieron a la detención del principal investigado y de un segundo implicado, este último sorprendido en el interior de la plantación.

Durante la inspección del vehículo utilizado por el principal investigado, se hallaron en su interior otros 4,4 kilos de resina de hachís preparados para su distribución.

Una vez examinados los paquetes, se pudo determinar que se trataba de una variedad de marihuana de gran calidad, con un alto valor en los mercados clandestinos.

Los detenidos fueron trasladados por efectivos de la Ertzaintza a dependencias de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco. Las plantas y el resto de efectos incautadas han quedado depositadas en las dependencias oficiales a disposición de la autoridad judicial.