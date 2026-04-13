Detenida en Irun (Gipuzkoa) por agredir a su hermano y a la pareja de este con unas tijeras

SAN SEBASTIÁN 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido este lunes en Irun (Gipuzkoa) a una mujer de 23 años tras agredir con unas tijeras a su hermano y a la compañera sentimental de este, al parecer, tras una discusión en una vivienda. Ambos han precisado de su evacuación a un centro hospitalario.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, hacia las cinco y cuarto de la tarde patrullas en funciones de protección ciudadana de la Policía Local y de la Ertzaintza se han personado en un domicilio ubicado en una céntrica calle de la citada localidad fronteriza, después de ser alertadas de un incidente entre varias personas.

Una vez allí, han podido confirmar que un hombre presentaba lesiones en una mano y en un hombro, y una mujer también tenía heridas sangrantes en un brazo, en un hombro y a la altura del pecho. Ante tal situación, se han movilizado recursos sanitarios, que han asistido a las víctimas y han sido evacuadas al Hospital Comarcal. Se trata de una mujer de 23 años y un hombre de 32. Una vez atendidos, han sido dados de alta.

En el lugar también ha sido identificada una mujer, hermana de hombre herido, que finalmente ha sido detenida por la Ertzaintza por un presunto delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica. Según las primeras indagaciones realizadas, el origen de la agresión, presumiblemente llevado a cabo con unas tijeras, habría sido una discusión entre estas personas.

La arrestada, de 23 años, ha sido trasladada a dependencias policiales para instruir las correspondientes diligencias. La Ertzaintza continúa con la investigación para el esclarecimiento de los hechos.