Detenidas cinco personas con antecedentes en Oñati (Gipuzkoa) tras sustraer diverso material de una empresa

SAN SEBASTIÁN 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este pasado sábado a cinco hombres en Oñati (Gipuzkoa), todos ellas con antecedentes principalmente por delitos contra el patrimonio, por un delito de robo con fuerza tras forzar el vallado perimetral de una empresa y después sustraer diverso material de sus instalaciones.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la propia empresa dio aviso a la Ertzaintza el sábado al mediodía para solicitar la presencia policial tras ver que varias personas estaban sustrayendo material del interior de sus instalaciones.

Los recursos policiales localizaron un vehículo en las inmediaciones de la fábrica que se alejaba del lugar, por lo que lo detuvieron procedieron a identificar a sus cinco ocupantes. En el interior del automóvil hallaron diversas piezas metálicas y objetos de acero inoxidable, así como alguna herramienta susceptible de ser utilizada para la comisión de robos. Ante estas evidencias, se procedió al arresto de los sospechosos por sendos delitos de robo con fuerza.

Después, a través de las imágenes de las cámaras de seguridad de la empresa, se pudo ver cómo estas personas habían fracturado la verja perimetral y habían accedido al interior para sustraer el material encontrado en el coche.

Los detenidos, con edades comprendidas entre los 19 y los 48 años y con numerosos antecedentes policiales, principalmente por delitos contra el patrimonio, serán puestos a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias policiales pertinentes.