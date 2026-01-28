Detenidas cuatro personas por un robo con fuerza mediante un butrón en una empresa de Vitoria-Gasteiz

Material incautado a los presuntos autores del robo - ERTZAINTZA

VITORIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta pasada madrugada a tres hombres y a una mujer después de ser sorprendidos robando en una empresa de Vitoria-Gasteiz a la que había accedido tras escalar una escalera para saltar la valla del perímetro de las instalaciones y practicar un butrón en una pared para entrar en el pabellón.

Los hechos se han producido alrededor de las dos de la madrugada, cuando la Ertzaintza ha tenido conocimiento de la activación de una alarma de intrusión en un pabellón industrial ubicado en el polígono de Jundiz.

Varias patrullas en funciones de protección ciudadana se han desplazado a la zona, donde han confirmado cómo en una pared lateral de la empresa se había realizado un butrón por donde se podía acceder al interior.

Las dotaciones policiales han continuado realizando una inspección, percatándose de que una furgoneta, conducida por una mujer, se acercaba a la parte trasera y, rápidamente, se introducían en la misma tres individuos encapuchados, que acababan de salir de esta instalación industrial.

El vehículo ha tratado de huir del lugar, siendo interceptado en las inmediaciones y procediéndose a la identificación de las personas ocupantes, la conductora de 34 años, y tres hombres de 24, 42 y 50 años.

En el interior de la furgoneta había varias herramientas, entre ellas una maza de gran tamaño, una barra de uña y destornilladores, presumiblemente utilizadas para realizar el agujero en la pared de la nave. Apoyada en la valla perimetral de las instalaciones, se ha hallado una escalera, usada por los presuntos ladrones para saltar al interior.

En el lugar se ha personado un responsable de la empresa que ha comprobado con las y los ertzainas actuantes que varias jaulas de material habían sido forzadas y casi una veintena de cajas de herramientas habían sido desplazadas de su lugar habitual. Además, cableado de cobre había sido cortado.

Algunas de las cámaras de seguridad de la empresa habían sido volteadas para alterar su visión y varios focos de la iluminación exterior estaban fracturados.

Por tales motivos, las cuatro personas han sido detenidas por un delito de robo con fuerza. La mujer y los dos hombres de 42 y 24 años cuentan con antecedentes por hechos contra la propiedad, teniendo este último también una orden de búsqueda, detención y personación emitida por un Juzgado de Bizkaia. Las cuatro personas serán puestas a disposición judicial, una vez queden concluidas las correspondientes diligencias policiales.