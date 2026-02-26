Detenidas dos mujeres por su implicación en robos en varios domicilios de Gernika-Lumo, Getxo y Bilbao

Coche patrulla de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

BILBAO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a dos mujeres en Bilbao, pertenecientes a un grupo organizado, a las que se les atribuye dos robos en domicilios de Gernika-Lumo, cuatro en Mungia, dos en Getxo y uno en Bilbao, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos comenzaron a finales de enero de este año cuando desde la Ertzain-etxea de Gernika se detectó un aumento exponencial de robos en domicilios de Mungia y Gernika-Lumo. En total, se contabilizaron un total de seis robos con el mismo modus operandi en esa demarcación, mientras que otros dos tuvieron lugar en Getxo y otro más, en Bilbao.

Los ertzainas, a través de la información aportada por las víctimas en las denuncias y el análisis de cámaras de seguridad, pudieron determinar que las autoras eran dos mujeres. Estas aprovechaban que los moradores no estaban en los domicilios para acceder a las viviendas con el método del resbalón; utilizando una lámina de plástico entre el marco y la puerta, conseguían abrir aquellas cerraduras en las que no estaba pasada la llave. Una vez en su interior, robaban dinero en metálico, joyas y prendas de alto valor.

El dispositivo de vigilancia establecido por el Grupo de Investigación de la Ertzain-etxea de Gernika permitió detectar este pasado martes a las dos mujeres en Bermeo, desde donde se desplazaron en transporte público a Mungia y de allí a Bilbao. En el seguimiento realizado a las implicadas se pudo constatar la profesionalidad de las mismas, ya que caminaban a distancia una de otra, tratando de detectar la presencia policial.

Estas dos mujeres, de 22 y 30 años de edad, fueron interceptadas por la Ertzaintza en un bar de Bilbao. Al ser identificadas, aportaron documentación falsificada de Italia y de Serbia.

Las dos fueron detenidas acusadas de sendos delitos de robo con fuerza en domicilios, pertenencia a organización criminal, y falsificación de documentos. Una vez finalizadas las diligencias policiales, fueron puestas a disposición judicial.