Detenido por agarrar del cuello y robar una cadena y una pulsera a la salida de una discoteca en Vitoria

Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz han detenido esta madrugada a un varón, de 27 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras agarrar del cuello a la víctimas y robarle una cadena y una pulsera a la salida de una discoteca.

Según ha informado la Guardia Urbana en un comunicado, los hechos sucedieron sobre las 5.00 horas cuando una patrulla fue requerida por la Central de Coordinación policial para que se dirigiera a los exteriores de una discoteca situada en la avenida Gasteiz, donde se estaba produciendo una pelea.

Una vez en el lugar, los agentes observaron un tumulto de personas en la vía pública que se dispersó al verles y manifestaron, junto con la víctima, que, mientras salían del establecimiento, un varón se desplazó entre ellos a empujones, agarró del cuello a la víctima arrancándole una cadena y, posteriormente, le arrancó una pulsera de oro de la mano.

Gracias a la intervención de varias personas, el autor ha sido retenido y las joyas han sido recuperadas. En vista de todo ello, se ha procedido a la detención.