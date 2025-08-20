Detenido en Barakaldo acusado de incendiar en agosto ocho vehículos estacionados en Getxo (Bizkaia)

El individuo, arrestado por un hurto, está siendo investigado también por haber quemado mobiliario urbano

BILBAO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años ha sido detenido esta pasada medianoche en la localidad vizcaína de Barakaldo cuando cometía un hurto y sobre él pesaba una orden de detención como supuesto autor de los incendios durante el mes de agosto de ocho vehículos que se encontraban estacionados en Getxo. El individuo está siendo investigado también por presuntamente haber quemado mobiliario urbano.

La investigación emprendida por Ertzaintza y Policía Local de Getxo, que ha culminado con la detención, tenía como objetivo localizar al autor de una serie de incendios a vehículos en distintos días de este mes. El primero de ellos se produjo el 9 de agosto, a las 22.30 horas, en la calle Telletxe del barrio Algorta, donde un fuego provocado en la parte delantera de un coche causó daños en este y otros vehículos cercanos.

Dos días después, el día 11, a las 04.20 horas en la calle Amezti del mismo municipio, otro turismo fue incendiado y afectó especialmente a la zona de las ruedas delanteras. Los Bomberos, la Policía Local y la Ertzaintza acudieron a los avisos y se instruyeron sendos atestados por un presunto delito de daños.

Posteriormente, el día 15, sobre las 20.00 horas, se registró otro incendio en un turismo en la calle Ondategi de Getxo. El fuego comenzó en un neumático y llegó a afectar a otro vehículo estacionado.

Al día siguiente, día 16, se produjeron tres hechos más. A las 00.12 horas se inició el fuego en la rueda delantera izquierda de un coche estacionado en la calle Torrene de Getxo, aunque agentes de la Policía local apagaron este incendio con un extintor.

Poco después, otro ciudadano avisó de que, en la cercana calle Illeta, otro vehículo estaba incendiándose. Las patrullas locales y de la Ertzainetxea de Getxo observaron el mismo modus operandi en la acción, con el fuego iniciado en la rueda delantera izquierda.

Ese mismo día, hacia las 02.00 horas, una dotación de los Bomberos apagó otro incendio en un contenedor urbano de residuos en el parking público de la calle Telletxe, al parecer, iniciado en un colchón que se encontraba apoyado en el contenedor. La rápida extinción del fuego impidió que varios vehículos estacionados cerca sufrieran daños.

ORDEN DE DETENCIÓN

Ante la hipótesis de que todos los hechos estaban presuntamente causados por la misma persona, comenzaron las labores de vigilancia e investigación por parte la Policía Municipal y la Ertzaintza que, con colaboración ciudadana, permitieron identificar al presunto autor de estos hechos, un hombre de 56 años, sobre el cual se interpuso una orden policial de detención.

Esta pasada medianoche, la Guardia Urbana de Barakaldo ha identificado al sospechoso por un presunto hurto en un comercio de la localidad y ha dado el aviso a la Ertzaintza, tras comprobar la vigencia de la orden de detención por un presunto delito continuado de daños por incendio intencionado de vehículos. Una patrulla procedió a su arresto y traslado a sus dependencias policiales en Sestao.

Al finalizar las diligencias de los atestados abiertos por estos hechos, el detenido será puesto a disposición judicial. La Ertzaintza, junto a la Policía Local, investiga la presunta implicación del detenido en otros incendios provocados en el mobiliario urbano de Getxo en las últimas semanas.