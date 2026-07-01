Detenido en Bilbao por golpear al vigilante de seguridad de un supermercado que le sorprendió robando

BILBAO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón fue detenido este pasado martes en Bilbao, acusado de un delito de robo con violencia, tras golpear al vigilante de seguridad de un supermercado de la capital vizcaína tras ser sorprendido sustrayendo productos, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos se produjeron a las 19.30 horas de este pasado martes, cuando la Ertzaintza tuvo conocimiento de que un hombre estaba robando en un supermercado del barrio de Deusto de Bilbao.

A la llegada de los recursos policiales, los vigilantes de seguridad del establecimiento tenían retenida a la persona que había sustraído en el interior. El autor de los hechos, tras ser sorprendido por los vigilantes robando una botella de ron y tres latas de atún, golpeó en la cara a uno de ellos y emprendió la huida, momento en el que fue interceptado por el segundo en el interior del supermercado.

Ante tales evidencias, los agentes procedieron a la detención del hombre, de 34 años, acusado de un delito de robo con violencia. En el registro superficial realizado al detenido, los agentes localizaron un cuchillo y un objeto cortante en un llavero que portaba y que le fueron ocupados.

Ambos vigilantes sufrieron múltiples contusiones consecuencia del suceso, teniendo uno de ellos que acudir a un centro sanitario para ser tratado de las lesiones que presentaba.

El detenido fue conducido a dependencias policiales a realizar las diligencias pertinentes y, una vez finalizadas, será puesto a disposición judicial.