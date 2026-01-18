Detenido en Bilbao un hombre de 63 años por tráfico de drogas al que decomisaron más de un kilo de sustancias

Dinero y enseres decomisados - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao ha detenido a un hombre de 63 años, con antecedentes por tráfico de drogas, como presunto autor de un delito contra la salud pública tras observar durante la investigación iniciada en noviembre del pasado año cómo participaba en varios intercambios de droga en Bilbao La Vieja y localizar en su inmueble un kilo de cocaína, 350 gramos de heroína y dinero en efectivo. Además, otro hombre de 71 años está siendo investigado por presuntamente realizar funciones de apoyo y actuar como "mula".

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao en un comunicado, la investigación se inició a raíz de varias quejas vecinales por el menudeo de sustancias estupefacientes en una plaza del barrio de Bilbao La Vieja.

Las informaciones recibidas llevaron a iniciar un seguimiento sobre dos personas, una de ellas dedicada presuntamente a la venta de droga y la otra encargada de realizar funciones de apoyo, actuando como "mula".

Durante las vigilancias los agentes observaron varios intercambios de droga. En el tercero de estos pases, que tuvo lugar el pasado 14 de enero pasadas las 15.00 horas, una unidad de paisano interceptó al principal investigado cuando descendía de un autobús urbano para detenerlo ante las evidencias recabadas.

De forma simultánea, otros agentes aseguraron el domicilio del detenido para evitar la entrada o salida de terceras personas. Tras obtener la correspondiente autorización judicial, se llevó a cabo la entrada y registro de la vivienda, donde se encontraba la segunda persona investigada, un hombre de 71 años.

En un registro corporal se le intervinieron más de 2.500 euros en efectivo, así como documentación con anotaciones detalladas de ventas, cantidades y compradores.

En el registro del inmueble, además, se localizaron cerca de 3.000 euros en metálico, un kilogramo de cocaína y 350 gramos de heroína. Al segundo implicado se le decomisó el dinero intervenido y se le comunicó su condición de investigado.

El operativo policial se ha saldado, por tanto, con el decomiso de un kilo de cocaína y 350 gramos de heroína que, tras su posible preparación para la venta, podrían haber alcanzado un valor de mercado aproximado de 230.000 euros, además de un total de 5.440 euros en efectivo.

El detenido, de 63 años, cuenta con antecedentes por tráfico de drogas y ya ha sido puesto a disposición judicial.