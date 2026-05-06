Detenido en Bilbao un profesional del sector sanitario por comprar botox ilegal por internet

Material incautado en el domicilio del detenido - GUARDIA CIVIL

BILBAO 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años, profesional del sector sanitario, ha sido detenido en Bilbao por comprar toxina botulínica a través de internet al margen de los canales autorizados, en el marco de una operación de la operación 'Boluti4' desarrollada por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil de Álava.

Según ha informado la Guardia Civil, la investigación se inició el pasado mes de marzo tras la interceptación de un envío postal en el aeropuerto de Foronda de Vitoria-Gasteiz que contenía viales de toxina botulínica.

A partir de ese momento, los investigadores lograron identificar al destinatario, procediendo posteriormente al registro de su domicilio en Bilbao, en el que se localizaron más viales de esta sustancia, así como material destinado a su aplicación.

El detenido, que ha sido puesto a disposición judicial, adquiría el producto a través de internet, eludiendo los controles de la Agencia Española de Medicamentos y los canales farmacéuticos oficiales.

La utilización de este tipo de medicamentos fuera del circuito legal implica "un grave riesgo para la salud pública, al no garantizar su procedencia ni su correcto mantenimiento en la cadena de frío, lo que puede afectar a su eficacia y a la seguridad del paciente", según ha advertido la Guardia Civil.