Detenido en Busturia tras intentar robar en una vivienda y huir al verse sorprendido por el propietario

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BILBAO 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 30 años de edad, ha sido detenido esta madrugada por un intento de robo en un caserío de la localidad vizcaína de Busturia. El arrestado saltó una verja de la propiedad e intentó acceder dentro de la vivienda para huir seguidamente al verse sorprendido por el propietario, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Poco antes de las dos de la madrugada de este sábado, la Ertzaintza ha recibido una llamada informando de la presencia de un hombre dentro de la propiedad de una vivienda unifamiliar de la localidad de Busturia.

Al parecer, esta persona habría saltado la valla que delimita los terrenos del caserío, para posteriormente hurgar en un coche que se encontraba dentro y después intentar acceder al interior de la vivienda por la puerta trasera de esta. Al verse sorprendido por el propietario, ha huido de allí.

Agentes de la comisaría de Gernika se han aproximado al lugar y han localizado en las inmediaciones a un varón que coincidía con la descripción aportada. Tras realizar las comprobaciones pertinentes, han procedido a la detención de este hombre, de 30 años y con numerosos antecedentes por hechos similares, acusado de un presunto delito de robo con fuerza en casa habitada en grado de tentativa.

El arrestado ha sido trasladado a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias y, una vez finalizadas, será puesto a disposición judicial.