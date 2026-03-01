Detenido por causar lesiones graves a un varón al que agredió con un vaso de cristal en un local de Bilbao

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo en la madrugada de este domingo a un hombre de 23 años como presunto autor de un delito de lesiones después de agredir de forma violenta a otro varón en un local de ocio nocturno de Bilbao. El acusado, que se resistió de forma violenta a su detención, golpeó con un vaso de cristal a la víctima provocándole heridas de gravedad por las que fue evacuado a un centro hospitalario.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, los hechos tuvieron lugar sobre las 04.30 horas de este domingo en la calle Mazarredo de Bilbao. Una patrulla observó un conato de pelea al pasar por la citada calle, por lo que detuvo su marcha.

Los ertzainas se acercaron a las inmediaciones de un local de ocio nocturno y observaron la presencia de un varón que presentaba heridas sangrantes en la zona del pómulo y con el ojo izquierdo completamente cerrado. Se solicitó una ambulancia para atender a la víctima y los agentes recabaron información sobre lo acontecido tras hablar con varios testigos de los hechos.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar atendieron a la víctima, de 33 años, y posteriormente lo trasladaron al hospital de Cruces por la gravedad de las lesiones.

Los agentes tuvieron conocimiento de que el varón que presentaba las lesiones había sido agredido en el interior de uno de los locales de ocio por otro hombre que le había golpeado violentamente en la cara con un vaso de cristal.

Los recursos localizaron en el lugar al presunto autor de la agresión y procedieron a su identificación. En el momento de la detención, el acusado revolvió de forma violenta y golpeó a uno de los agentes resistiéndose a su arresto por lo que fue necesaria su inmovilización.

El varón, de 23 años, fue detenido por delitos de lesiones y de atentado a los agentes de la autoridad, y una vez finalizadas las correspondientes diligencias del atestado policial, el detenido será puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Bilbao.