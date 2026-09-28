Detenido un conductor de camión en Agurain (Álava) por conducir en zigzag y bajo la influencia del alcohol

Un ertzainza en un control de peaje - ERTZAINTZA

VITORIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta pasada noche en Agurain-Salvatierra al conductor de un camión, de 47 años, por un presunto delito contra la seguridad vial, al haber sido descubierto circulando en zigzag y, presuntamente, bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Los hechos se produjeron poco antes de las once de la noche, cuando una patrulla de la Unidad Territorial de Tráfico de Araba, que circulaba por la autovía A-1, sentido Irun, observó que un camión articulado que les precedía realizaba continuos desplazamientos en zigzag, según ha informado Ertzaintza en un comunicado.

El recurso policial vio que el camión invadió el carril izquierdo, luego se desvió hacia el arcén derecho y de nuevo, con un volantazo, volvió hacia la izquierda poniendo en riesgo la seguridad de un turismo que le adelantaba en esos momentos.

La patrulla de la Ertzaintza se puso en paralelo al vehículo articulado y le advirtió de la situación, mediante señales luminosas y acústicas. Luego, el vehículo policial le sobrepasó y consiguió que el conductor del camión aminorara la velocidad y detuviera la marcha en el arcén a la altura de la salida hacia Agurain-Salvatierra.

Las y los agentes observaron que la persona tenía síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas. En una primera prueba con el etilómetro orientativo, el conductor arrojó un resultado muy por encima del límite de 0,15 mg/l en aire espirado permitido para estos profesionales.

Sin embargo, a partir de ese momento, el implicado se negó a realizar las pruebas de detección alcohólica con el etilómetro de precisión, lo cual supone también un delito. Por estos motivos, la patrulla policial procedió a su detención por un presunto delito contra la seguridad vial, por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y por negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia.