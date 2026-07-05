Detenido en Getxo un joven acusado de un total de seis robos entre mayo y junio

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este sábado en Getxo a un joven de 28 años acusado de robar en tres domicilios de esta localidad y de Sopela durante el mes de junio. Asimismo, se le atribuyen otros tres robos en los mismos municipios el pasado mes de mayo.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la investigación comenzó a raíz de las denuncias interpuestas por las víctimas de tres robos en domicilios ocurridos entre los días 13 y 19 de junio. En todos los casos, el autor accedía a las viviendas manipulando las cerraduras mediante técnicas especializadas, sin llegar a romperlas.

El primer robo se cometió el día 13 en un domicilio de Getxo, donde los autores sustrajeron joyas, artículos de oro y 300 euros en efectivo. Al día siguiente, asaltaron un piso en Sopela para llevarse una cámara de grabación y 340 euros. Por último, el día 19, accedieron a otra vivienda de esta misma localidad, de la que robaron cuatro relojes y 100 euros.

Fruto de la investigación, los agentes localizaron este sábado en la localidad costera de Getxo a uno de los autores, de 28, y fue detenido acusado de tres delitos de robo con fuerza en casa habitada. El detenido habría participado en otros tres robos en domicilios en estas localidades el pasado mayo por los que había sido investigado, por lo que se le atribuyen un total de seis robos.

El arrestado fue conducido a dependencias policiales a fin de realizar las diligencias pertinentes. Una vez finalizadas será puesto a disposición judicial. La Ertzaintza mantiene la investigación abierta con el objetivo de localizar al segundo autor de los hechos y recuperar los objetos sustraídos.

SEGUNDO ARRESTO

Además, durante la madrugada de este domingo, agentes de la Ertzaintza han detenido en Getxo a un hombre acusado de perpetrar un robo en una vivienda. El arrestado accedió a un piso de la localidad tras trepar por un árbol e introducirse por una ventana abierta, mientras los moradores se encontraban en el interior.

El implicado, de 21 años, sustrajo del interior dos ordenadores portátiles y un teléfono móvil, objetos recuperados y devueltos. Asimismo, se mantiene abierta la investigación ante la sospecha de que el arrestado actuara junto a un cómplice que aún no ha sido identificado.