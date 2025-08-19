Detenido un hombre de 66 años por atacar con un cuchillo a su compañero de piso en Vitoria

VITORIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza detuvieron este pasado lunes en Vitoria-Gasteiz a un hombre, de 66 años de edad, por arremeter presuntamente con un cuchillo contra otro varón residente en el mismo domicilio, causándole heridas en las manos.

En un comunicado, la Policía autonómica ha informado de que los hechos sucedieron a media tarde, cuando un hombre se presentó en un hospital de la capital alavesa, tras haber sido víctima de una presunta agresión con un arma blanca en una vivienda del barrio Adurtza.

Según pudieron averiguar los ertzainas, los dos hombres implicados mantuvieron una fuerte discusión en el domicilio y uno de ellos esgrimió un cuchillo contra el otro, produciéndole cortes en sus manos, al tratar este de parar la agresión.

Una patrulla localizó al presunto autor en las cercanías de la vivienda donde ocurrió el incidente y procedió a su identificación y detención por las lesiones que presentaba la víctima. Al finalizar las diligencias policiales, el detenido será puesto a disposición del Juzgado de Guardia en Vitoria-Gasteiz.