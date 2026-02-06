Detenido un hombre que caminaba por el puente de Rontegi tras negarse a abandonar la carretera

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a las 07.30 horas de este viernes a un hombre que iba caminando por la carretera BI-30, a la altura del puente de Rontegi, tras negarse a seguir las instrucciones de los agentes de salir de la vía.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, los hechos han tenido lugar a primera hora de este viernes, cuando la Ertzaintza ha recibido varios avisos de conductores que se han percatado de la presencia de una persona que iba caminando por la carretera BI-30, a la altura del puente de Rontegi, en sentido Getxo.

De inmediato, se ha acercado al lugar una patrulla que ha localizado al peatón y ha procedido a indicarle que tenía que salir de la vía, ya que por la misma está prohibido el tránsito de peatones.

Sin embargo, esta persona, que también se ha negado a identificarse, ha hecho caso omiso en varias ocasiones a las indicaciones de los agentes de que tenía que abandonar el lugar, por lo que han procedido a su detención por desobediencia grave a agentes de la autoridad e incurrir en un delito contra la seguridad vial debido.

Además, el alto volumen de tráfico a esas horas en la zona suponía un claro riesgo para la integridad de esta persona, así como para la de los demás usuarios de la vía, han explicado.

El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales para realizar las diligencias oportunas.