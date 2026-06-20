Detenido un hombre en Pasaia por tráfico de droga tras localizar 2,6 kilos de hachís en un turismo mal aparcado

Archivo - Coche patrulla de la Ertzaintza - ERTZAINTZA - Archivo

BILBAO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre fue detenido este viernes por la Ertzaintza acusado de tráfico de drogas después de que se hallara en el interior de un turismo 2,6 kilogramos de hachís. El vehículo había sido retirado por la grúa municipal al estar mal estacionado en un vado.

Según ha informado la Ertzaintza, el arresto se produjo este viernes por la tarde, después de que el propietario del vehículo se desplazara a las instalaciones del Depósito de la Policía Local de Pasaia a retirar el turismo.

El vehículo había sido trasladado días antes por una grúa municipal al encontrarse mal estacionado en un vado de la localidad. La Ertzaintza sospechaba que el vehículo podría transportar sustancias estupefacientes, por lo que una patrulla se personó en el depósito cuando el propietario se disponía a retirarlo.

Los agentes acompañaron al titular del turismo hasta el aparcamiento, momento en el que informó de que él no era el conductor habitual y que no disponía en ese momento de las llaves. No obstante, realizaron un inspección del interior, ya que una de las puertas se encontraba abierta y localizaron bajo los asientos delanteros 30 paquetes de hachís, en dos bolsas, con un peso de 2,6 kilogramos.

Ante tales evidencias procedieron al arresto del titular del vehículo, un hombre de 40 años de edad, acusado de un delito de tráfico de drogas.

El arrestado fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias policiales y será puesto a disposición judicial en las próximas horas.