Detenido un hombre tras realizar pintadas de odio contra la comunidad musulmana en una mezquita de Bilbao

Archivo - Furgoneta de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este sábado por la mañana a un hombre de 55 años tras haber realizado diversas pintadas con frases y palabras de odio hacia la comunidad musulmana. Los mensajes han sido pintados en la fachada de una mezquita y en las inmediaciones de esta, ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos han ocurrido sobre las nueve y media de la mañana en el barrio bilbaíno de Santutxu, cuando la Ertzaintza ha sido requerida en el lugar ya que alguien había estado realizando diversas pintadas en una mezquita con mensajes claramente islamófobos.

Gracias a la descripción que los agentes han recibido del presunto autor, estos han podido identificar a un hombre que se encontraba en las inmediaciones del barrio, portando aún consigo varios botes de spray, por lo que se ha procedido a su detención.

El sospechoso, de 55 años de edad, ha sido trasladado a dependencias policiales y está siendo investigado por un presunto delito de odio. Además, se ha abierto un expediente administrativo por los daños de deslucimiento causados tanto en la fachada de la mezquita como en otras paredes exteriores, donde ha realizado las pintadas.

Una vez finalizadas las correspondientes diligencias policiales, el arrestado será puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Bilbao.