Detenido un hombre por robar en una peluquería de Bilbao y otro por intentar atracar una panadería

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 32 años ha sido detenido en Bilbao acusado de robar este pasado martes en una peluquería, tras forzar la persiana. Además, un joven de 19 años ha sido arrestado por un intento de robo el pasado 13 de junio en una panadería de la capital vizcaína amenazando con un cuchillo a un empleado.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, hacia las cuatro y media de la madrugada de este pasado martes una central de alarmas alertó de que se estaba cometiendo un robo en una peluquería en el barrio bilbaíno de Indautxu.

Las patrullas desplazadas al lugar encontraron la cerradura de la persiana del local forzada y el cristal de la puerta de acceso fracturado. Además, del interior se habían llevado la caja registradora.

Las investigaciones de la Ertzaintza permitieron identificar al autor de este delito, que fue detenido este mismo martes por la tarde. Se trata de un hombre de 32 años con ocho arrestos en su historial con la Policía vasca. El detenido será puesto a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias policiales.

ROBO EN UNA PANADERÍA

Por otro lado, también este martes fue arrestado un joven de 19 años en la localidad vizcaína de Zaratamo, acusado de un robo registrado el pasado 13 de junio en una panadería de Santutxu.

El autor del robo entró en el establecimiento empuñando un cuchillo y ordenó que abrieran la caja registradora. Ante la negativa del empleado a cumplir sus exigencias, intentó abrirla golpeándola con el arma blanca, pero no logró su objetivo y acabó huyendo del lugar.

La Ertzaintza llevó a cabo una investigación que culminó con el arresto del presunto autor de este robo en grado de tentativa, un joven que ya había sido detenido por este cuerpo policial en cuatro ocasiones por la Ertzaintza. En la tarde de este martes fue puesto a disposición judicial.