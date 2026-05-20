Detenido tras intentar cometer un robo con alunizaje en un supermercado en Barakaldo (Bizkaia)

BILBAO 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 26 años de edad ha sido detenido esta madrugada tras una persecución después de darse a la fuga al ser sorprendido cuando intentaba robar en un supermercado mediante un alunizaje en Barakaldo (Bizkaia), según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El acusado ha huido a gran velocidad con el coche, que había sido previamente sustraído, y ha circulado en sentido contrario, poniendo en riesgo la integridad del resto de conductores, hasta que ha sido interceptado cuando intentaba huir a pie.

Los hechos se han iniciado minutos antes de las dos de la madrugada de este miércoles, cuando una patrulla de la comisaría de Sestao que realizaba labores de seguridad ciudadana por la zona de Retuerto de Barakaldo ha escuchado el ruido provocado por un vehículo derrapando.

A continuación, los agentes han observado que el coche había alunizado con su parte posterior contra un supermercado, por lo que se han dirigido hacia el coche y han observado que, al percatarse de su llegada, el vehículo ha abandonado el lugar a gran velocidad.

En ese momento y tras activar las señales lumínicas y sonoras del coche patrulla, se ha iniciado una persecución comunicándose al resto de recursos el inicio de la misma. El centro de mando y control ha informado a todos los recursos que el coche fugado figuraba como sustraído.

El coche en fuga ha iniciado su huida en dirección a la localidad de Trapagaran circulando por el carril del sentido contrario. El conductor ha circulado a gran velocidad, saltándose los semáforos y haciendo caso omiso a las indicaciones de los agentes.

El turismo en fuga ha continuado circulando por el sentido contrario atravesando los municipios de Trapagaran y Portugalete, "poniendo en riesgo la integridad del resto de conductores y de las patrullas policiales", según ha indicado Seguridad.

El coche ha llegado hasta una rotonda previa al acceso de la localidad de Santurtzi, accediendo a una vía sin salida. El conductor ha descendido del turismo y ha iniciado una huida a pie por una zona de huertas y campas.

Los agentes, con la colaboración de recursos de la comisaría de Muskiz, han conseguido interceptar al conductor cuando intentaba ocultarse entre unos arbustos, y han comprobado que el coche presentaba el bombín de la puerta del conductor forzado y el puente hecho, presentando múltiples desperfectos consecuencia del alunizaje.

Tras una inspección del supermercado, se ha observado los daños fruto del alunizaje, comprobándose que el vehículo no había podido acceder al interior del establecimiento al quedarse bloqueado.

La Ertzaintza ha procedido a la detención del conductor, de 26 años, por un delito de robo con fuerza y se le han abierto diligencias en calidad de investigado por la apropiación y sustracción del vehículo.

El acusado, que cuenta con antecedentes policiales, ha sido trasladado a dependencias de la comisaría de Sestao, para la realización de las oportunas diligencias antes de ser puesto a disposición judicial.