Detenido en Irun (Gipuzkoa) por sustraer 6.000 euros a una persona con muletas a la que fingía ayudar

Archivo - Comisaría de la Ertzaintza en Irun (Gipuzkoa) - ERTZAINTZA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en Irun (Gipuzkoa) a un hombre que estaba siendo investigado y que sustrajo 6.000 euros a una persona con muletas a la que fingía ayudar, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos ocurrieron a las 11.40 horas de este pasado miércoles en la ciudad guipuzcoana. Un equipo de investigación conjunto formado por agentes de las comisarías de Hernani y Errenteria que, en colaboración con agentes de la de Irun, se encontraba realizando labores preventivas de entidades bancarias, observó la presencia de una persona con antecedentes de hurtos a personas mayores en actitud de vigilancia en el exterior de una sucursal.

Los agentes se percataron que el sospechoso centraba su atención en un cliente con muletas que se encontraba dentro de la oficina. Tras acceder al local y situarse tras él, regresó a la vía pública para mantenerse a la espera.

Minutos después, el hombre, que tenía problemas de movilidad y se ayudaba de dos muletas para desplazarse, abandonó la entidad y se dispuso a montar en un coche que llegó al lugar a recogerle. En ese instante, el autor se aproximó bajo el pretexto de auxiliarle y le sujetó por la cintura. Acto seguido, el individuo abandonó el lugar de forma apresurada.

Los ertzainas, tras comprobar que a la víctima, de 67 años, le habían sustraído un sobre con 6.000 euros, pararon al sospechoso y localizaron el sobre por lo que se procedió a su detención por un delito de hurto. Además, le entregaron el sobre con el dinero a su legitimo dueño.

El detenido, de 36 años, que cuenta con antecedentes por este mismo tipo de hechos, fue puesto este pasado miércoles a disposición judicial.