Detenido un joven de 18 años como tercer implicado en un robo con violencia contra un menor en Santutxu (Bilbao)

BILBAO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 18 años fue detenido este jueves acusado de ser el presunto tercer implicado en un robo con violencia e intimidación contra un menor de 16 años perpetrado el pasado 10 de octubre en el barrio bilbaíno de Santutxu. Los otros dos implicados, dos menores de 14 y 17 años, fueron detenidos el 28 de octubre y puestos a disposición de sus progenitores tras finalizar las diligencias.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la víctima, un chico de 16 años, caminaba por la vía pública, cuando los detenidos, otros tres jóvenes, dos de ellos menores, lo abordaron por la espalda.

Uno de ellos le sujetó por el cuello para evitar su huida, y le condujeron hacia una zona más apartada donde otro le colocó un cuchillo en el cuello y le robaron la cartera, el teléfono móvil y una cadena.

El mismo día de los hechos, el 10 de octubre, varias patrullas de la Ertzaintza se personaron en el lugar, recabaron información de la víctima, y localizaron el cuchillo utilizado por los autores. Una vez interpuesta la denuncia, los agentes continuaron con las pesquisas que permitieron identificar a los tres autores, tratándose de dos menores, de 14 y 17 años, y un tercero, de 18 años.

El 28 de octubre los dos menores fueron detenidos por un presunto delito de robo con violencia e intimidación y fueron puestos a disposición de sus progenitores una vez finalizadas las diligencias policiales, a la espera de ser citados por la Fiscalía de Menores, y este jueves se detuvo al tercer implicado acusado de los mismos hechos, pasando a disposición judicial por la tarde.