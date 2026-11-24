VITORIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Local de Vitoria-Gasteiz han detenido a un joven de 18 años como presunto autor de un delito de lesiones a su hermano, menor de edad, en el ámbito de la violencia doméstica.

Los hechos sucedieron en torno a las 16.00 horas de este pasado lunes, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en servicio vespertino fue requerida por la Central de Coordinación para que acudiera a una vivienda del barrio de Zabalgana, donde se estaba produciendo una pelea entre dos hermanos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los agentes que llegaron al lugar recabaron información de lo ocurrido entrevistándose con la víctima, su hermano mayor y la madre. En vista de las manifestaciones y de las lesiones que presentaba el menor de edad, procedieron a la detención del presunto agresor.