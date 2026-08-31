Detenido un joven de 21 años en Vitoria-Gasteiz por forzar la puerta de un bar para robar en su interior

VITORIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años ha sido detenido por la Policía Local en Vitoria-Gasteiz acusado de forzar la puerta de un bar para robar en su interior, según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria.

El arresto se produjo en la madrugada del sábado, cuando una patrulla acudió a un bar de la calle Frai Zacarias Martínez, en el que se había activado la alarma de intrusión.

Uno de los agentes vio a un hombre dentro del local a través de una ventana abierta y le ordenó que saliera. En el exterior, la patrulla realizó un registro superficial y le encontró 585 euros, repartidos en varios billetes.

Los agentes no pudieron determinar la procedencia del dinero. Durante el registro, los policías descubrieron que se había forzado una puerta de cristal para entrar en un bar, en el que encontraron dos cajas registradoras vacías. Tras constatar lo sucedido, detuvieron al sospechoso .