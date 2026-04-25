Detenido en Lazkao (Gipuzkoa) por agredir a un hombre con una barra con la que le fracturó algunos dientes

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este viernes en el municipio guipuzcoano de Lazkao a un hombre de 30 años por agredir a otro con una barra y causarle heridas, contusiones y fracturarle algunos dientes. A la víctima, de 44 años, también se le han abierto diligencias como investigado por un delito de lesiones.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el altercado tuvo lugar a primera de la mañana en el rellano del domicilio donde se encontraba la víctima. Al parecer, se escucharon ruidos en el exterior de la vivienda y, al salir a comprobar lo que ocurría, se produjo un encontronazo entre ambos.

Tras un forcejeo, el ahora detenido golpeó con una barra contundente en la cara a la víctima causándole diferentes heridas, contusiones y la fractura de algunos dientes. El recurso sanitario personado en el lugar trasladó al herido a un centro hospitalario para realizarle el correspondiente tratamiento médico.

Mientras tanto, los agentes actuantes localizaron al presunto autor en un bar cercano y, tras efectuarle un registro corporal preventivo, le ocuparon la llave con la que supuestamente había agredido a la víctima.

Por ello, se procedió a su detención por un presunto delito de lesiones y a su traslado a dependencias policiales. Esta persona también presentaba una contusión en la cara producto del enfrentamiento en el rellano de la vivienda, motivo por el que a la víctima se le han abierto diligencias como investigado por un delito de lesiones. En las próximas horas el detenido será puesto a disposición judicial.