Detenido tras saltar una valla y forzar una persiana para robar en una vivienda de San Sebastián

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SAN SEBASTIÁN 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en San Sebastián a un hombre, de 41 años, por un delito de robo en un domicilio de la capital guipuzcoana. El arrestado ha saltado la valla perimetral del inmueble y ha forzado la persiana de una ventana para tratar de acceder al interior. La presencia de la pareja moradora en la casa ha frustrado el robo y facilitado el arresto.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, hacia las tres de la madrugada de este miércoles la Ertzaintza ha sido alertada de un robo en una vivienda unifamiliar ubicada en el barrio donostiarra de Aiete.

Al lugar se han desplazado varias patrullas que han localizado en el exterior de la casa a un individuo. Seguidamente, han contactado con una pareja residente en la vivienda, quienes han informado de que se habían percatado de la presencia de un hombre en la zona del jardín. Este, al verse sorprendido, había salido de la casa haciendo uso de una escalera, propiedad de los residentes, para saltar la valla perimetral del inmueble.

Los agentes actuantes han comprobado que la persiana de una de las ventanas presentaba signos de forzamiento y que un cobertizo estaba abierto y revuelto, y han encontrado varios enseres y herramientas tirados fuera del mismo.

Las víctimas han reconocido al hombre interceptado en el exterior de la casa como el autor de los hechos, y se ha procedido a su detención por un delito de robo con fuerza. El implicado, para acceder a la propiedad, ha tenido que saltar el vallado exterior cercano a los dos metros de altura. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido ha sido presentado en el Juzgado.