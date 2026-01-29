Detenido en San Sebastián por una agresión sexual a una mujer en el interior de un vehículo

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a un hombre, de 38 años, como presunto autor de una agresión sexual a una mujer, al parecer, ocurrida en la madrugada del pasado domingo en el interior de un vehículo en San Sebastián.

El Departamento de Seguridad ha informado de que la Ertzaintza inició la correspondiente investigación tras tener conocimiento de una agresión sexual, a través de una denuncia presentada por la víctima, una joven de 21 años.

Según el relato de los hechos aportados, el autor había sido un conocido de la mujer y la agresión había tenido lugar en San Sebastián, en el interior de un vehículo del implicado, en la madrugada del pasado domingo.

La víctima fue asistida en un centro hospitalario, dentro del protocolo establecido para este tipo de delitos. En la mañana de este pasado miércoles, el supuesto autor, un hombre de 38 años, fue detenido por un presunto delito de agresión sexual. Tras haber finalizado las oportunas diligencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición judicial este jueves.