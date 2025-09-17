Detenido en San Sebastián tras intentar vender unas joyas robadas portando documentación falsa

SAN SEBASTIÁN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en San Sebastián a un hombre, de 42 años, por robo con fuerza y falsedad documental, al portar una identificación falsa con su fotografía, pero a nombre de una tercera persona, con la que se dirigía a vender unas joyas que habían sido sustraídas meses antes en Oviedo.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos sucedieron sobre las siete de la tarde del pasado lunes, cuando agentes de la comisaría de San Sebastián estaban realizando un control preventivo de delitos contra el patrimonio en una zona céntrica de la ciudad. Dos varones que pasaban por el lugar mostraron una actitud esquiva hacia los agentes, por lo que procedieron a identificarles.

En un registro superficial que realizaron a estas personas, aparte de la documentación que mostraron en un primer momento, a uno de ellos se le encontró una carta de identidad francesa con su fotografía, pero con un nombre distinto al del primer documento, además de treinta colgantes con diversas estampas impresas.

Este hombre reconoció que se dirigía a un establecimiento de compraventa a vender esas joyas y que portaba ese documento falso para realizar esa transacción. Por estos hechos, procedieron a la detención del hombre por un delito de falsedad documental y le ocuparon las joyas que se disponía a vender.

Los agentes comenzaron una investigación para determinar el origen de estas joyas, y comprobaron que habían sido sustraídas en 2024 del interior del vehículo del trabajador de una joyería en Oviedo. Por ello, se le detuvo también por un delito de robo con fuerza.

El detenido, de 42 años y con diversos antecedentes policiales, fue conducido a dependencias de la Ertzaintza para realizar las respectivas diligencias y fue puesto este pasado martes a disposición judicial.