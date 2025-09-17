Detenido un varón de Pontevedra cuando intentaba introducir en Bizkaia dos kilos de cocaína oculta en un coche

La operación de la Guardia Civil permite cortar una de las rutas de entrada de cocaína en territorio vizcaíno procedente de Galicia

BILBAO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón residente en la provincia gallega de Pontevedra cuando intentaba introducir en la margen izquierda de la ría, en Bizkaia, dos kilos de cocaína que había ocultado en el hueco del filtro de aire de un vehículo. Con esta intervención, se ha cortado una de las rutas de entrada de cocaína en territorio vizcaíno procedente de Galicia.

La investigación, desarrollada en el marco de la operación "Rainman II", se inició hace tres meses cuando el ahora detenido fue identificado en un control de la Guardia Civil de Cantabria a bordo de un vehículo en el que se encontraron dos huecos ocultos de gran capacidad, conocidos en el argot como "caletas" para el transporte seguro de la droga. En aquella ocasión no se hallaron sustancias ilegales.

Las investigaciones continuaron y ahora han permitido descubrir un vehículo de alquiler en el que el detenido, tras manipular la carcasa del filtro del aire, había sustituido este por dos paquetes que, tras ser sometidos a los reactivos, dieron positivo en cocaína con un peso total de 2.250 gramos.

HALLAZGO DE LA DROGA

Los agentes lograron localizar la droga al haber hallado dos piezas metálicas ocultas en dos huecos diferentes del vehículo y que ensamblan perfectamente entre ellas para formar la herramienta definitiva que encaja en los tornillos de sujeción de la carcasa del filtro de aire, que ya presentaban signos de manipulación.

El operativo desarrollado por la Guardia Civil del País Vasco y Cantabria ha permitido la detención de este vecino de Pontevedra, y se ha cortado una de las vías de entrada de cocaína procediente de Galicia.