Detenidos dos hombres y desmantelada una vivienda usada para el tráfico de drogas en Bilbao

Se localizaron 5 kilos de hachís y 2 kilos de 'speed', entre otras drogas, además de 1.100 euros

BILBAO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 48 y 49 años, han sido detenidos en Bilbao en una operación de la Ertzaintza que ha permitido desmantelar una vivienda utilizada para la elaboración y venta de sustancias estupefacientes. En el piso, se ocuparon 1.100 euros, así como 5 kilogramos de hachís, 200 gramos de polen, 2 kilogramos de meta anfetamina 'speed' y 150 gramos de cocaína, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La investigación comenzó el pasado mes de junio, cuando el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Bizkaia de la Ertzaintza (SICTB) tuvo conocimiento de la existencia de un 'narcopiso' en el barrio de Bolueta en Bilbao.

Desde ese momento se estableció un operativo de vigilancia que concluyó, el pasado miércoles, con la detención de dos hombres acusados de un delito de tráfico de drogas y con el posterior registro de su vivienda, utilizada como laboratorio de sustancias y punto de venta de las mismas, ha explicado Seguridad.

VARIOS KILOS DE DROGA

En el registro realizado en la vivienda de los arrestados, una vez obtenida la autorización judicial pertinente, se ocuparon 1.100 euros, útiles para distribución y pesaje, sustancias de corte, así como 5 kilogramos de hachís, 200 gramos de polen, 2 kilogramos de meta anfetamina 'speed' y 150 gramos de cocaína.

Los dos detenidos en la operación policial fueron puestos a disposición judicial, una vez finalizadas las diligencias pertinentes.