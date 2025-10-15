Detenidos dos hombres por robar en un caserío de Asteasu (Gipuzkoa) tras forzar una ventana

SAN SEBASTIÁN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a dos hombres, de 22 y 27 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en una vivienda unifamiliar ubicada en el municipio guipuzcoano de Asteasu. Los implicados, al parecer, accedieron al domicilio tras forzar una ventana.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, pasadas las dos de la tarde de este pasado martes, la Ertzaintza fue alertada de un robo en un caserío de Asteasu. Los autores, que habrían huido del lugar a bordo de un vehículo, habían entrado al interior tras haber forzado una ventana situada en un balcón de la casa. En principio, la persona propietaria echaba en falta un juego de llaves de la vivienda y algo de comida.

Patrullas de la comisaría de Hernani localizaron el coche de los supuestos autores estacionado en una calle de este último municipio. Tras contactar con el propietario del mismo y verificar que dentro del vehículo había unas llaves que se correspondían con las sustraídas en el caserío, se procedió a su detención.

Posteriormente, los agentes identificaron y arrestaron, también en Hernani, a otro hombre por su presunta implicación en el citado robo con fuerza. Los detenidos, de 22 y 27 años, ambos de procedencia magrebí y que cuentan con antecedentes policiales, serán presentados ante la Autoridad Judicial cuando finalicen las diligencias policiales.