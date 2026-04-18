Detenidos dos hombres en Zumaia (Gipuzkoa) tras fugarse en un vehículo inmovilizado por la Ertzaintza

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este viernes en la localidad gipuzcoana de Zumaia a dos hombres, ambos de 31 años de edad, tras forzar y quitar el cepo que tenía inmovilizado su vehículo por diversas irregularidades y fugarse conduciendo de manera temeraria, poniendo en riesgo la integridad agentes y usuarios de las carreteras.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos comenzaron a las 19.30 horas de este viernes, cuando los dos hombres lograron quitar el cepo que inmovilizaba el vehículo.

Una patrulla de la Policía Local observó al coche dirigiéndose a gran velocidad hacia el centro urbano y trató de obstruirle el paso y de darle el alto con los sonidos y luces de emergencia del vehículo policial. El coche, ocupado por los dos hombres, embistió bruscamente a la patrulla local y se dio a la fuga hacia la entrada del polígono industrial Korta.

Patrullas de la Ertzaintza acudieron en apoyo y realizaron una búsqueda del vehículo por las inmediaciones. Una de las patrullas avistó el coche en la carretera GI-3860 y cruzó el vehículo policial para evitar su paso.

Sin embargo, el turismo realizó una maniobra de esquiva a gran velocidad, rebasando a muy corta distancia el coche patrulla, saliendo de la vía por un terreno no asfaltado y poniendo en riesgo la integridad los agentes, así como de un ciclista que circulaba por el lugar en ese momento, según han informado las mismas fuentes.

La persecución al coche finalizó en la zona del polígono Estación al entrar el turismo en un recinto sin salida. El copiloto, que se resistió a su arresto, fue detenido 'in situ', acusado de presuntos delitos de desobediencia, resistencia grave y atentado a agentes de la autoridad.

El conductor, por su parte, salió corriendo y saltó un alambrado hacia unas huertas. Los recursos policiales le encontraron poco después escondido en unos zarzales. También se resistió y forcejeó con los agentes antes de su detención, por los delitos antes mencionados, además de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria. Ambos serán puestos a disposición judicial al finalizar las diligencias policiales.