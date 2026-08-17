Detenidos dos jóvenes de 24 años por un robo con violencia en Vitoria-Gasteiz

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VITORIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de 24 años han sido detenidos en Vitoria-Gasteiz tras ser descubiertos forcejeando con varias personas tras perpetrar un robo con violencia.

Los hechos se han producido esta pasada madrugada en la plaza San Antón de la capital alavesa, según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria en un comunicado.

Una patrulla de Policía Local que circulaba por la calle Francia observó un forcejeo entre varias personas. Tras separar a las partes y realizar las pertinentes averiguaciones, los agentes procedieron a la detención de los dos presuntos autores de un robo con violencia.